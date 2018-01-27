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CHP-HDP ortaklığı: Türk Tabipler Birliği'nin yanındayız

Afrin'deki öldürülen teröristlere üzülen Türk Tabipler Birliği'ne ilk destek CHP ve HDP'li vekillerden geldi.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 09:17..
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tabipler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olanlar tek tek ortaya çıkıyor.

Başarılı geçen operasyonda 380'den fazla terörist öldürüldü. Tabii bu durum terör sevicileri harekete geçirdi. Operasyonla ilgili sessizliği bozan Türk Tabipler Birliği "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yayınladığı bildiride Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

CHP-HDP DESTEĞİ

Türk Tabipler Birliği'ne destek ise hiç gecikmeden CHP'li ve HDP'li vekillerden geldi.

CHP-HDP ortaklığı: Türk Tabipler Birliği'nin yanındayız

CHP-HDP ortaklığı: Türk Tabipler Birliği'nin yanındayız

CHP-HDP ortaklığı: Türk Tabipler Birliği'nin yanındayız

CHP-HDP ortaklığı: Türk Tabipler Birliği'nin yanındayız

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