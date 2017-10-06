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CHP-HDP terörle mücadeleye engel olmak istiyor

Muğla'da 2 günde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, bugün 2 terörist köşeye sıkıştırıldı. HDP ile CHP ise askerlere tepkili.

06.10.2017 - 12:25
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CHP-HDP terörle mücadeleye engel olmak istiyor

Muğla'da terör örgütü PKK'ya karşı Fırtına adıyla düzenlenen operasyon devam ediyor.

CHP TERÖRİSTLERE ÜZÜLDÜ

Operasyon kapsamında ilk gün 5 PKK'lı gözaltına alındı.

Teröristlerin üzerinde yapılan bomba aramasını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, insan haklarını hatırlatarak yaşananların "rezalet" olduğunu ifade etti.

2 GÜNDE 10 PKK'LI

Operasyonun ikinci gününde ise 5 PKK'lı terörist girilen çatışma sonucu etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER SIKIŞTIRILDI

Fırtına operasyonunun 3. gününde ise bölgedeki 2 terörist köşeye sıkıştırıldı.

Bölgede operasyonlar devam ederken örgütün siyasi kanadı HDP harekete geçti.

CHP-HDP terörle mücadeleye engel olmak istiyor

HDP-CHP AYNI ÇİZGİDE

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Muğla'da yaşananların vahşet olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nın sorumluları cezalandırması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların güvenliği için görevini yerine getiren askerlere "ceza" verilmesini isteyen HDP'li vekil, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu PKK'lı teröristlere üzüldü haberi

CHP-HDP terörle mücadeleye engel olmak istiyor

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