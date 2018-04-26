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CHP heyeti, Karamollaoğlu'yla görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 16:03..
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AK Parti ve MHP Cumhur ittifakıyla seçimlere hazırlanırken, muhalefetin blok arayışı sürüyor.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi sürekli iletişim halinde olurken, 24 Haziran'daki seçim için bir çıkmazın içindeler.

MUHALEFETİN İTTİFAK ARAYIŞI

Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le 17 dakika görüştü. Görüşmenin ardından CHP heyetinin, Karamollaoğlu'la bir araya geleceği öğrendildi.

CHP VE SAADET'İN 2. SEANSI

Heyetle kısa bir görüşme gerçekleştirecek olan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek.

Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi daha önce de bir görüşme gerçekleştirmişti.

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