CHP heyeti, Karamollaoğlu'yla görüşecek

AK Parti ve MHP Cumhur ittifakıyla seçimlere hazırlanırken, muhalefetin blok arayışı sürüyor.
CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi sürekli iletişim halinde olurken, 24 Haziran'daki seçim için bir çıkmazın içindeler.
MUHALEFETİN İTTİFAK ARAYIŞI
Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le 17 dakika görüştü. Görüşmenin ardından CHP heyetinin, Karamollaoğlu'la bir araya geleceği öğrendildi.
CHP VE SAADET'İN 2. SEANSI
Heyetle kısa bir görüşme gerçekleştirecek olan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek.
Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi daha önce de bir görüşme gerçekleştirmişti.