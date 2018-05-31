CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Batı Trakya'ya geçti. CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ve basın mensuplarının olduğu heyetse, kendiler hakkında bir bilgilendirme yapılmadığı için sınır kapısından geçiş yapamadı.

CHP heyetinde Erdin Bircan, Mustafa Akaydın, Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi ve 9 kişilik gazeteci vardı.

HEYET 2 SAAT BEKLETİLDİ

Yunan makamlar, heyette yer alan milletvekilleri, belediye başkanları ve gazetecilerin pasaportlarını topladı. 2 saatlik bekleyişin ardından Yunan polisleri "Geri dönebilirsiniz ya da burada çok uzun süre beklersiniz." açıklaması yaptı.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "Biz siyaset yapmaya değil ziyarete gidiyorduk. Ona rağmen Yunanistan izin vermedi." ifadelerini kullandı.

İNCE'NİN BİLDİRMESİ GEREKİYORDU

İnce'nin ekibiyle, gazetecilerle Yunanistan'a gideceğini bildirmesi gerekiyordu. Ancak böyle bir bilgilendirme yapılmadığı için Yunan gümrük polisi girişime 'Toplu giremezsiniz' yanıtını verdi.