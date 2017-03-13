CHP heyetine Diyarbakır'da haberleşme gideri tepkisi

Halk oylaması çalışmaları kapsamında aralarında milletvekilleri Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Mahmut Tanal'ın da aralarında bulunduğu CHP heyeti Diyarbakır'da parti il başkanlığındaki temaslarından sonra Sur ilçesine geçti.

TAHİR ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE KARANFİL

Heyet, ilk olarak eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minarenin bulunduğu yere karanfil bıraktı.

Ancak söz konusu yerde devam eden sokağa çıkma yasağı dolayısıyla heyet dışında kimse bölgeye alınmadı. Ardından Gazi Caddesine geçen heyet üyeleri, ziyaret ettikleri esnaftan 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "hayır" oyu kullanmalarını istedi.

ELİF DOĞAN TÜRKMEN'İN HABERLEŞME FATURASI SORULDU

Ziyareti sırasında Tekin ve Tanal'ın yanına gelen Mustafa Hocaoğlu isimli vatandaş, CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İstifanın yeterli olmadığını ifade eden Hocaoğlu, bu paranın ödenmesi konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gereğini yapmasını istedi.

Başka bir vatandaş da AK Parti ve hükumetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEĞİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideri ortaya çıkmış, haberleşme giderlerinin yüksekliği kamuoyunda tartışmalara neden olan Türkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle 4 Şubat'ta TBMM katip üyeliğinden istifa etmişti.