CHP, içtüzük değişikliğini AYM’ye taşıyacak

CHP, Anayasa’ya aykırı bulduğu, OHAL KHK’si olarak nitelediği değişikliğe karşı 10 gün içerisinde dava açacak.

"ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Levent Gök, “İçtüzük değişikliği Resmi Gazete’de yeni yayımlandı. Biz de İçtüzük çalışmalarını Anayasa Mahkemesi’ne götürme konusunda daha İçtüzük Meclis’e geldiği günden beri bir çalışma sürdürüyoruz.” dedi.

"DAVA AÇACAĞIZ"

Gök, şöyle devam etti; “Beş-on gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne yapacağımız başvuru dilekçesini hazırlamış olacağız ve İçtüzük değişikliğinin Anayasa’ya aykırı gördüğümüz tüm hususlarını Anayasa Mahkemesine götürmek suretiyle Anayasa Mahkemesi’nin denetimini talep edeceğiz. Bu konudaki hazırlıklarımız büyük bir hızla devam ediyor. Sanırım bir 10 gün içerisinde davamızı açmış olacağız.”