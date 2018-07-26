CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

CHP İl Başkanları Ankara'da toplanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

"İL BAŞKANLARI ÖRGÜTÜN SESİNE SES VEREN KİŞİLERDİR"

İlk olarak Canan Kaftancıoğlu, "İl Başkanları üzerine düşen sorumluluk nedeniyle her zaman bir araya gelebilirler. Bizler il başkanları olarak ortak basın açıklamamızı okuyacağız. Şunu ifade etmek isterim. İl Başkanları olarak kamuoyunda bir spor yarışmasına dönen, kötü yönetilen bir sürece ortak olmama adına herhangi bir skor vermek üzere gelmedik. İl Başkanları örgütün her zaman sesine, sözüne ses veren kişilerdir." dedi.

İl başkanlarının ortak basın açıklamasını Ankara CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Güvener kürsüdeyken il başkanları da arkasında yer aldı.

"PARTİMİZİ KURULTAYA GÖTÜRMEK DOĞRU DEĞİL"

Güvener şunları söyledi: "16 yıllık AKP iktidari sonrası demokrasi, kişilerin hak ve özgürlükleri gerilemiştir, hukukun üstünlüğü ilkesi çökmüştür. Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ülkemiz geriye gitmiştir. Dış politika tek adamın keyfi politikalarına terk edilmiştir. Bunlar ortaydaken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek tek adama hizmet etmektir.

"İMZA SÜRECİ PARTİMİZE ZARAR VERİYOR"

İmza süreci partimize zarar vermektedir. 24 Haziran'dan sonra daha seçim sonuçları analiz edilmeden olağanüstü kurultay çağrısı yapmak doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan önce birlik halinde bu karardan çıkabilmektir."