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CHP ile İyi Parti arasında Demirtaş yarışı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör soruşturmasında tutuklanan Demirtaş'ın serbest kalmasını Meral Akşener'den önce istediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 07:19..
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CHP ile İyi Parti arasında Demirtaş yarışı

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunumuyla ekrana gelen Ne Oluyor programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi.

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde iddialı tahminlerde bulunan Özel, seçimin ikinci tura kalabileceğini ümit ederek HDP oylarına göz kırpmaya devam etti.

"BİZ 10 GÜN ÖNCE SÖYLEDİK"

Şirin Payzın'ın; Meral Akşener'n Demirtaş için özgürlük çağrısı yaptığını hatırlatması üzerine Özgür Özel "Muharrem İnce bunu ilk gün söyledi. Bir adayın cezaevinde kalmasına göz yumuyorlar. Bizi bunu Meral Akşener'den 10 gün önce söyledik." diye konuştu.

Özel: Demirtaş'ın serbest kalmasını Akşener'den önce istedik ViDEO

CHP ile İyi Parti arasında Demirtaş yarışı

ÜLKÜCÜLER NE DİYECEK

24 Haziran'da Ülkücülerin oylarına talip olan Meral Akşener, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması yönünde çağrıda bulunarak İyi Parti'ye oy vermeyi düşününleri şoke etti.

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