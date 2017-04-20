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CHP İngiltere Birliği'nden referandum açıklaması

CHP İngiltere Birliği'nden referandum sonuçları hakkında yapılan açıklamada "Sonucunu meşru bulmuyoruz ve tanımıyoruz" denildi.

20.04.2017 - 09:46
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CHP İngiltere Birliği, 16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliği referandumunda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oyları da geçerli saymasıyla referandumun halkın ve dünya kamuoyu nezdinde hiçbir meşruiyetinin kalmadığını savundu.

"HALKIN İRADESİ SANDIKTA TACİZE UĞRAMIŞTIR"

CHP İngiltere Birliği, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Devletin tüm imkânlarını "evet" cephesi lehine kullanılarak yürütülen adaletsiz kampanyalardan tutun da sayım sırasında kanunlara aykırı olarak, YSK'nın kuralları 'evet' lehine değiştirmesine kadar şaibelerle dolu bu referandumun ne halkımız ne de dünya kamuoyu nezdinde hiçbir meşruiyeti kalmamıştır.

Halkımız olağanüstü hal koşullarında, anti-demokratik uygulamaların tavan yaptığı bir ortamda, son derece adaletsiz bir kampanya sürecinden sonra sandığa gitmek zorunda bırakılmıştır. Her şeye rağmen sandığa giden seçmenin oyuna bile sahip çıkılmamıştır, dürüstçe sayılmamıştır. Ortada yaklaşık 2.5 milyon nereden geldiği belli olmayan mühürsüz, şaibeli oy vardır. Halkın iradesi sandıkta tacize uğramıştır.

"ADALETSİZ KAMPANYALARA RAĞMEN 'EVET' SADECE 2 PUAN ÖNCE ÇIKTI"

Ortada 1 milyar dolara yakın devlet parasının 'evet' kampanyası için harcandığına ve örtülü ödenekten çekilen paranın son 2 ayda %75 oranında arttığına ve bu miktarın "evet" kampanyası için harcandığına dair iddialar vardır. Sonuç olarak, adaletsiz kampanyalara, tehditlere, şantajlara, hilelere, milyonlarca mühürsüz oya rağmen 'evet' oyları sadece 2 puan önde çıkmıştır.

"SONUCU MEŞRU BULMUYOR, TANIMADIĞIMIZI İLAN EDİYORUZ"

CHP İngiltere Birliği olarak bu koşullarda yapılmış olan referandumu ve sonucunu meşru bulmuyoruz ve tanımadığımızı ilan ediyoruz. Bu konudaki tepkimizi 17 Nisan Pazartesi akşamı Londra Trafalgar Meydanı'nda yaptığımız eylem ile gösterdik ve bundan sonra da her platformda bu husustaki düşüncemizi dile getirme kararlılığı içinde olduğumuzu halkımızın bilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

CHP İngiltere Birliği'nden referandum açıklaması

"BAŞKANLIK ÖLÜ DOĞMUŞTUR, UYGULANAMAZ"

'Evet' sonucu hile ile çıkarılmıştır. Bundan dolayı bu sonucun hiçbir meşruiyeti kalmamıştır ve uygulanamaz. Bu referandumun sonucunda 'hayır' kazanmıştır ve bunu da en çok 'evetçiler' bilmektedirler. Başkanlık sistemi ölü doğmuştur. Uygulanamaz."

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