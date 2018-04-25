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CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

Saadet Partisi ve CHP tarafından ikna edilmeye çalışılan Meral Akşener, Abdullah Gül için adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 07:53..
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CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanılığı seçimleri için siyasi partiler arasında, adeta mekik görüşmeleri başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün çatı aday olarak gösterilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna etti.

SP Lideri, Akşener ile yaptığı görüşmeden sonuç alamamıştı.

CHP Lideri tarafından kabul edilen bu teklif, Meral Akşener cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

"HERKES KENDİ ADAYI İLE ÇIKSIN"

Kendisinin 1 yıldır "Adayım" dediğini hatırlatan Akşener, "Bana, 'Abdullah Gül için çekil' derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" diye konuştu.

İP'E GEÇEN 15 CHP'Lİ

İyi Parti'nin seçimlere girmesini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekilini istifa ettirerek Akşener'in seçimlere girmeye hak kazanmasını sağlamıştı.

CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

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