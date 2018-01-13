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CHP İstanbul'da kongre günü

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Başkanı'nı seçmek için Bostancı'da toplandı. Oylama öncesi Canan Kaftancıoğlu'nun ismi öne çıktı.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 18:32..
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CHP İstanbul'da kongre günü

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi Bostancı Gösteri Merkezi'nde toplandı. Kongrede 654 il delegesi oy kullanarak İstanbul İl Başkanı'nı seçecek.

İSTANBUL KRİTİK ÖNEMDE

Kongre öncesi Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı. En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir’de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul il kongresi 38 ilçeden seçilen delegelerle yapılacak.

CHP İstanbul'da kongre günü

CHP'DE KAFTANCIOĞLU COŞKUSU

654 delegenin oy kullanacağı başkanlık seçiminde Cemal Canpolat'la yarışan Canan Kaftancıoğlu'nun başkan olmasına olası bakılıyor.

MERAL AKŞENER ÖNLEMİ

Parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yakın olduğu isim olarak gösterilen Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP'den Meral Akşener'e kayacak oyları önlemek için bir önlem olduğu yorumları yapılıyor.

CHP İstanbul'da kongre günü

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