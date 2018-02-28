CHP, ittifak yasasını AYM'ye taşıma kararı aldı

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerin ardından AK Parti ile MHP arasında mutabakat sağlandı.

26 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

Seçimlere "Cumhur İttifakı" olarak birlikte girecek olan iki partinin bu hazırlığı, CHP ve HDP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Çalışmalarını sürdüren AK Parti ile MHP, 26 maddelik kanun teklifi hazırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

"AYM'YE GÖTÜRECEĞİZ TABİİ Kİ"

Meclis'teki makam odasında gazetecilere konuşan CHP Lideri, "Şimdi hukukçular inceliyor, üzerinde duruyorlar. Belki komisyonlarda pürüzlü yönleri büyük ölçüde giderilmiş de olabilir. Yani sonuçta siz seçimi güvenlikli bir ortamda yapmak zorundasınız. O kadar çarpık hükümler var ki sanki açık oy gizli sayım gibi bir anlayış üzerine inşa edilmiş bu teklif. Dolayısıyla bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani parlamentoda mücadelemizi yapacağız. Eğer bu haliyle geçerse de Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz tabii ki" ifadelerini kullandı.