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CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin ittifak açıklaması ertelendi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak kararının bugün açıklanması bekleniyordu.

REUTERS | 03.05.2018 - 09:32..
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CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin ittifak açıklaması ertelendi

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.

İTTİFAK KARARLARI

AK Parti ile MHP, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.

Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

AÇIKLAMA BUGÜN YAPILAMAYACAK

Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

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