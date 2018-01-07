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CHP İzmir Kongresi'nde 'AK Parti kaybetti' denildi

CHP İzmir İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl "Bu kongrenin kazananı partimiz olacaktır, kaybedeni ise AK Parti olacaktır" sözleriyle dikkat çekti.

AA | 07.01.2018 - 16:43..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen CHP İzmir İl Başkanlığı olağan kongresine katıldı. Kongrede divan başkanı seçilen Tekin Bingöl, önümüzdeki hafta tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından, 3-4 Şubat'ta kurultaya gideceklerini belirtti.

Genel kurulda tüm adaylara eşit uzaklıkta olduğunu bildiren Bingöl, tüm üyelerin kol kola olduğunu, kongre salonunda bir olumsuzluk yaşanmayacağını vurguladı.

AK PARTİ'Yİ ELEŞTİRDİ

AK Parti iktidarının 16 yıldır Türkiye'yi sorunlar yumağı haline getirdiği iddiasında bulunan Bingöl, iktidarın çiftçiyi, emekçiyi ve yoksul kesimi yok sayan bir siyaset anlayışı sürdürdüğünü ifade etti.

CHP İzmir Kongresi'nde 'AK Parti kaybetti' denildi

Bazı CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını 2009 yılında İzmir'de FETÖ'cü darbecilerin yaptığı operasyona benzettiğini anlatan Bingöl, "O dönemde de hiçbir suçları yokken yüzlerce yıl ceza istendi. O hakimler ve savcılar şimdi Fetullahçı yaftasıyla cezaevindeler. O gün, 2009'da yaptıklarını şimdi AK Parti bizim belediyelerimize yapıyor. Senaryo aynı, taktik aynı. Bu ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak. Gün gelecek bu kumpasların da alçakça olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

CHP İzmir Kongresi'nde 'AK Parti kaybetti' denildi

"KONGRENİN KAYBEDENİ AK PARTİ OLACAKTIR"

2019 yılında yapılacak seçimlerin çok önemli olduğuna işaret eden Bingöl, şunları söyledi: "Bizim için yeniden güçlü bir parlamenter sistemi hayata geçirmek için tarafsız bir cumhurbaşkanını oraya oturtmamız lazım. Yerel seçimde de iktidar olmak zorundayız. Bu sürece hazırlık olarak gördüğümüz bu kongrenin kazananı partimiz olacaktır, kaybedeni ise AK Parti olacaktır."







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