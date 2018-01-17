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CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

Kanal İstanbul projesini 'felaket senaryosu' olarak nitelendiren CHP'li Gülay Yedekçi, projenin engellenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 07:02..
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CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

Yıllardır merakla beklenen Kanal İstanbul projesinin güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un güzergahının açıklanmasından sonra CHP'den ilk tepki yükseldi.

"ENGELLENMELİDİR"

Projeyi Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, "Bu proje hakkında meclis araştırması yapılmalı ve bu felaket senaryo engellenmelidir” ifadelerini kullandı.

45 KM'LİK GÜZERGAH

Projenin yaklaşık 45 kilometre olacağını belirten Bakan Ahmet Arslan,"Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergâh olarak seçilmiştir." diye konuşmuştu.

Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi VİDEO

Kanal İstanbul Projesi'nin detayları haberi

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

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