CHP dev projeleri durdurma vaadini sürdürüyor

24 Haziran seçimleri öncesi iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin büyük projelerini durduracaklarını vaad eden CHP'li siyasetçiler, Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde de aynı söylemlerini tekrar ediyor.

CHP KANAL İSTANBUL'A KARŞI

Türkiye'nin dev projesi Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP, projenin durdurulması için elinden geleni yapıyor.

CHP'nin İstanbul'a Belediye Başkanı adayı olmak isteyen vekili Akif Hamzaçebi, parti olarak bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ederek projenin iptal edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

"DOĞRU BİR PROJE DEĞİL"

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak'a konuşan Hamzaçebi, "Kanal İstanbul doğru bir proje değil. Doğayı bozuyorsunuz. Doğaya müdahale ediyorsunuz. Etrafında çok büyük bir yerleşim öngörüyorsunuz. Bunlar İstanbul yaşamını felç edecek. Kanal İstanbul merkezi yönetimin projesi. Biz Sayın Erdoğan’ı Kanal İstanbul konusunda ikna edeceğiz. Bu proje yanlış" ifadelerini kullandı.