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CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

CHP Lideri, baskı yapıldığını ve kurultayın bir fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyen milletvekillerinin yüzüne şunları söyledi: "Örgütler, milletvekilleri çalışmıyor, tek başıma mücadele ediyorum."

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 09:09..
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CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

Dün Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde parti içi kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı "kurultay" hesaplaşmasına sahne oldu.

Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun önünde kurultayı "fiyasko" olarak nitelendirirken, bazı milletvekilleri de "il ve ilçe başkanlarına" baskı yapıldığını dile getirdi.

"ÖRGÜTLER, MİLLETVEKİLLERİ ÇALIŞMIYOR, BEN TEK ÇALIŞIYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilere "hiçbir örgütün ve milletvekilinin çalışmadığını, tek başına kendisinin mücadele ettiğini" yanıtını verdi.

CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

PARTİDE GERGİNLİK ARTACAK: BİR KURULTAY DAHA

Gergin toplantının ardından CHP'nin "tüzük kurultayı"na gideceği açıklandı. Seçimli kurultayın partiyi iç kavgaya götürdüğü görülüyor.  Bununla birlikte yeni bir kurultay düzenlenecek olması, parti içinde gerginliğin daha artacağının bir işareti olarak yorumlanıyor.

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