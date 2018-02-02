CHP, kendini yakmak isteyen heykeltıraşçıdan şikayetçi

CHP yüzünden 250 kişinin çalıştığı atölyesinin battığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini iddia eden heykeltıraş Ragip Çiçen, dün içinde tiner, benzin bulunan ve boş olduğunu söylediği tüplü otomobili ile CHP Genel Merkezi önüne gelmişti.

"Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelmezse kendimi yakarım" diye kendini yakma girişiminde bulunan Ragıp Çiçen’e Genel Merkez önündeki polisler müdahale etmişti.

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI RÜŞVET ALDI"

Olayın ardından konuşan Çiçen, CHP’li belediye başkanının rüşvet aldığını, bu konuyu çok kez adli mercilere taşıdığını ancak bir sonuç alamadığını iddia etti.

"BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Öte yandan CHP’nin Ragıp Çiçen’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Çiçen’in iddiasına göre CHP, içi tüp dolu araçla Genel Merkeze saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Çiçen’den şikayetçi oldu.

CHP'den para alamayan heykeltıraş kendini yakmak istedi VİDEO