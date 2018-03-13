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CHP, KHK'lar için AYM'ye başvuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını olan KHK düzenlemeleri CHP tarafından tek tek AYM'ye taşınacak.

REUTERS | 13.03.2018 - 07:31..
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CHP, KHK'lar için AYM'ye başvuracak

CHP, KHK'lar için AYM'ye başvuracak

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL çerçevesinde 2016 ve 2017 yıllarında toplam 31 KHK çıkarılmıştı.

Bunlardan 26'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HEPSİ AYM'YE TAŞINACAK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, KHK'ların AYM'ye götürülmesiyle ilgili süreç hakkında konuşarak, başvuru için gerekli imzaların tamamlandığını ve ilk başvurunun yapılacağını kaydetti.

İLK İTİRAZ

Özel, bu kapsamda "sivillere yargı muafiyeti" olarak bilinen uygulama için dava açacaklarını kaydetti.

"VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK İÇİN ÇIKARDIK"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin AYM'ye taşıyacağı KHK'yla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Darbecileri emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık.

"İTİRAZ EDENİN DARBECİDEN FARKI YOKTUR"

Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur. Darbeye karşı koyan insanlara siz niye buraya geldiniz, niye bu darbeyi önlediniz mi diyecektik."

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