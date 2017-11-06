CHP kongresinde yumruklar konuştu

Çerkezköy 29 Ekim Spor Kompleksi'ndeki kongrede, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in söylediği sözler yüzünden mahkemelik olduğu öğrenilen bir partilinin salonda olduğunu gören Yüceer'in eşi Kamil Yüceer, bu kişinin dışarı çıkarılmasını istedi.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Talebinin karşılık bulmaması üzerine Kamil Yüceer ile CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.

POLİS YETİŞTİ

3 kişinin yaralandığı kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.

CHP Milletvekili Candan Yüceer, konuşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tekirdağ ve CHP'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

"ANNEM VE BABAMA SÖYLENENLER.."

İki ay önce Hayrabolu'dan bir kişinin kendisini arayarak, "CHP Hayrabolu ilçe yöneticisi ve belediye çalışanı olan bir kişi hakkınızda çok ağır, sinkaflı şeyler konuşuyor" dediğini anlatan Yüceer, şunları söyledi: "Bu işittiğim şeyler, bir kadının, bir annenin kaldırması mümkün olmayan şeylerdi. Duyduklarımdan çok üzüldüm ve etkilendim. 75 yaşındaki annem ve babama söylenenler beni çok etkiledi. Bugüne kadar hiçbir cümleyi, kelimeyi teyit etmeden doğrulamadan harekete geçmedim. Bu olayın doğruluğunu araştırmak için birkaç kişiyi aradım. Konuştuğumda yapılan küfürlerin gerçek olduğunu teyit ettiler. Partimizin il ve Hayrabolu ilçe başkanını aradım. Konuyu yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulundum. Ben susarsam bütün kadınlar susar. Ben bu mücadeleyi vermezsem, bütün kadınlar kaybeder. Biraz önce bana küfür eden şahıs, bu salona kadar gelmiş. Bu doğru mudur? Bu hak mıdır? Benim karşıma geçmiş duruyor. Belki de bana zarar verecek. Onu bu salondan çıkaracak arkadaşlar çıkarmıyorlar. Bu parti her şeyden önce ahlaklı olmayı, adil olmayı, halk hukuk ve adaleti bilmelidir. Bu adalet, sadece kürsülerde değildir. Sözünüz ve eyleminiz bir değilse kusura bakmayın benim için hiçbir değeri yoktur."





"ARKASINDAN HİÇBİR ŞEY ÇIKMAYACAK"

Yüceer’in konuşmasının ardından olayda adı geçen Hayrabolu Belediyesi personeli hakkında Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, söz aldı.

Hakkında konuşulan şahsın Yüceer'e hakaret ettiğine dair en ufak bir somut delil bulunmadığını dile getiren Altayoğlu, "Polisleri, savcıları harekete geçirip belediyeye göndererek kayıt arattıran sayın Candan Yüceer, mahkemeye taşıdığı bu olayın arkasından bir şey çıkmayınca bu konuştuklarınız için pişman olacaksınız." dedi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da kongreye büyük bir heyecanla geldiğini ancak yaşanan olaylar nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını aktardı.

CHP'YE YAKIŞMIYOR

"Çerkezköy’de olmayan meseleleri kalkıp Çerkezköy İlçe Kongresi'nde konuşamazsınız. Konuşacaksınız salonun dışı sizin olsun." diyen Akay, yaşananların CHP'ye yakışmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, tek listeyle gidilen seçimde Engin Camcı yeniden CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'na seçildi.