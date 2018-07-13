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CHP'de kurultay için imza seferberliği başladı

Değişim isteyen CHP'li delegeler pazartesi gününden itibaren imza toplamaya başlayacak.

AA | 13.07.2018 - 14:00..
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CHP'de kurultay için imza seferberliği başladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde partisinden 4 milyon oy fazla almasıyla başlayan "değişim" çağrıları, partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden oldu.

İNCE ÖNDEN YÜRÜMEK İSTİYOR

CHP Genel Merkezi'nin "gündemimizde kurultay yok" açıklamalarına rağmen, Muharrem İnce'nin "önümüzden yürü derlerse ben yürümeye hazırım" sözleri, olağanüstü kurultay taleplerini yeni bir evreye taşıdı.

CHP'de kurultay için imza seferberliği başladı

BİR GRUP DELEGE HAREKETE GEÇTİ

Bu söz üzerine harekete geçen bir grup kurultay delegesi, komisyon oluşturarak olağanüstü kurultay için imza toplama kararı aldı.

Kurultay delegelerinin pazartesi günü bir basın açıklaması yaparak, olağanüstü kurultay çağrısı için noter kanalıyla imza toplamaya başlaması bekleniyor.

624 İMZA GEREKİYOR

CHP'de seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği 624 delegenin imzası gerekiyor.

İnce: Yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım VİDEO

15 GÜN SÜRELERİ VAR

Yine parti tüzüğüne göre, kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu.

Kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, 15'nci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekiyor.

Tüzükte, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Genel Merkez'in 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayacağı belirtiliyor.

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