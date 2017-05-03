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CHP kurultaya gidiyor

CHP'li Tekin Bingöl, "Olağan kongre sürecini başlattık" dedi.

03.05.2017 - 15:26
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CHP kurultaya gidiyor

CHP kurultaya gidiyor

CHP'de sular durulmuyor. Referandum sonrası partide çok sayıda isim arasında liderlik yarışı sürerken CHP'li Tekin Bingöl, "Olağan kongre sürecini başlattık" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BURADA BELLİ OLACAK

Aslında "olağan kongre" Kılıçdaroğlu için güvenoyu oylaması olacak. Çünkü partinin liderinin değişmesi için "olağanüstü kongre" yapılması gerekiyor.

Partililerin "olağan kongredeki" tutumu Kılıçdaroğlu'nun geleceğini belirleyecek. Sürecin parti içindeki tartışmaları daha da genişleteceği düşünülüyor.

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