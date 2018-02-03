CHP kurultayında imza tartışması

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin genel başkanlık adayında kriz çıktı.
164 delegenin imzasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin başvurusunda 49 mükerrer imzanın tespit edildiği iddia edildi.
İMZALAR İNCELENİYOR
Bunun üzerine Kurultay Divanı, imzaların incelemeye başladı.
Kılıçdaroğlu ile İnce ekipleri arasında krize yol açan bu durumun çözümü için çalışmalar sürdürülüyor.
KAVGA ÇIKABİLİR
Kurultayın düzenlendiği salondan gelen ilk bilgilere göre; krizin çözülememesi durumunda ortam oldukça gerilebilir.
MUHARREM İNCE'YE ENGEL Mİ OLACAKLAR
Muharrem İnce'ye yakın partililer, önlerinin kesilmek istendiğini savunuyor.