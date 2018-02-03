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CHP kurultayında imza tartışması

164 delegenin imzasıyla genel başkan adayı gösterilen İnce'nin başvurusunda 49 mükerrer imza tespit edildiği iddia edildi. İnceleme başlatıldı.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 15:13..
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CHP kurultayında imza tartışması

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin genel başkanlık adayında kriz çıktı.

164 delegenin imzasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin başvurusunda 49 mükerrer imzanın tespit edildiği iddia edildi.

İMZALAR İNCELENİYOR

Bunun üzerine Kurultay Divanı, imzaların incelemeye başladı.

Kılıçdaroğlu ile İnce ekipleri arasında krize yol açan bu durumun çözümü için çalışmalar sürdürülüyor.

CHP kurultayında imza tartışması

KAVGA ÇIKABİLİR

Kurultayın düzenlendiği salondan gelen ilk bilgilere göre; krizin çözülememesi durumunda ortam oldukça gerilebilir.

MUHARREM İNCE'YE ENGEL Mİ OLACAKLAR

Muharrem İnce'ye yakın partililer, önlerinin kesilmek istendiğini savunuyor.

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