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CHP kurultayında tanıdık pozlar

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte partilileri selamladı.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 11:07..
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CHP kurultayında tanıdık pozlar

CHP'nin "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultay'ı başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte girdi.

CHP kurultayında tanıdık pozlar VİDEO

AYNI POZLAR

Partililere karanfil atan Kılıçdaroğlu çiftinin verdiği pozlar,  AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın verdiği pozları akıllara getirdi.

CHP kurultayında tanıdık pozlar

CHP kurultayında tanıdık pozlar

CHP, ERDOĞAN'IN İZİNDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl son hazırlıklarda bahsederken, konsept değişikliklerine gittiklerini söylemişti.

Erdoğan'ın kongre salonuna girişi VİDEO


Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı haberi

CHP kurultayında tanıdık pozlar

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