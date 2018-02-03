CHP kurultayında tanıdık pozlar

Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenen Bülbül köyündeki karakolda bulunan PYD bayrağı indirildi.

Sinema dünyasını merkezine alan kitaplar arasında sizler için bir seçki hazırladık.

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Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası

Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için İslam aleminden manevi destekler gelmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa'da Fliistinli müslümanlar Mehmetçik için dua etti.