CHP'nin "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultay'ı başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte girdi.
CHP kurultayında tanıdık pozlar VİDEO
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Partililere karanfil atan Kılıçdaroğlu çiftinin verdiği pozlar, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın verdiği pozları akıllara getirdi.
CHP, ERDOĞAN'IN İZİNDE
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl son hazırlıklarda bahsederken, konsept değişikliklerine gittiklerini söylemişti.
Erdoğan'ın kongre salonuna girişi VİDEO
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