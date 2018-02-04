CHP Kurultayı'nda yüzlerce aday var

Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen CHP 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde PM üyeliği ve YDK üyeleri seçilecek.

Seçim öncesi spor salonunun içerisi adayların pankartları ile donatıldı, yüzlerce adayın olduğu kurultayda çeşit çeşit broşürler dağıtıldı. Adaylar salon içerisine stant kurarak afiş ve broşürlerini dağıttı.

680 ADAY BAŞVURDU

Bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 575, YDK üyeliği için ise 103 kişi başvuruda bulundu.

75 KOLTUK İÇİN SEÇİM YAPILACAK

Yapılacak olan seçimde 52 PM üyesi doğrudan delegeler tarafından, 8 isim de Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilecek ve doğrudan PM'ye girecek.

15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'da 52 kişilik anahtar liste çıkaracak.

ADAYLARIN İSİMLERİNİ KABİNLERE YAZDILAR

Bu arada yapılacak olan seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu.

Divan tarafından adayların isimlerinin okunduğu sırada aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü.

Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.