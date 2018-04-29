taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılmak üzere ilçeye geldi.

DHA | 29.04.2018 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na, katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte saat 23.30 sıralarında karayoluyla Marmaris'e geldi.

KALABALIK KILIÇDAROĞLU'NU ZORLADI

Toplantının düzenleneceği otele geçen Kılıçdaroğlu'nu kalabalık bir grup karşıladı. Tatil yapan bir çiftin 4 yaşındaki Bersu adlı kızının, otel giriş kapısında 'Kemal dede' demesiyle Kılıçdaroğlu küçük kıza doğru yönelerek kucağına aldı. Küçük Bersu'yu sevdikten sonra otele doğru yönelen  Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te

ÖZEL JETİYLE ANKARA'YA DÖNECEK

Genel başkan ile öz çekim yapmak isteyenlere ise korumalar tarafından müsaade edilmedi. Kılıçdaroğlu, otelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra dinlenmek üzere odasına çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah ve öğleden sonra Anadolu medyasıyla düzenleyeceği dört saatlik toplantı sonrası karayolu ile Dalaman Havalimanı'na, orandan da özel jetle Ankara'ya döneceği öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor
Almanya'da Uğur Dündar'la söyleşi yapan Özdil, CHP'nin seçimi kazanamayacağını bildiğini söyledi.
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti
Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek bu sabah vefat etti.
Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği
Şırnak Beytüşşebap'tan başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Gül'ün açıklamalarına destek verdi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "aday değilim" açıklamaları hakkında sorulan soruları Gül'ün Türkiye hakkında yaptığı yorumlara destek vererek geçiştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

164
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

48
ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

56
Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

11
Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar

14
Ankara'da lokantaya uyuşturucu operasyonu

Ankara'da lokantaya uyuşturucu operasyonu

30
Juventus Inter deplasmanında kazandı

Juventus Inter deplasmanında kazandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM