CHP lideri Kılıçdaroğlu belediyecilik anlayışını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Parkı'ndaki toplu açılış töreninde, CHP'li belediye başkanlarının, seçildiği andan itibaren oy versin vermesin bütün vatandaşları kucakladığını anlatarak AK Partili belediyeleri eleştirdi.

(AA)

"BİZ KENTE VE KENTLİYE HİZMET EDERİZ"

"Bir parti var, onların belediyecilik anlayışıyla bizimki çok farklı. Onların anlayışında belediyecilik yaptığı yerlerde kentlerine ihanet ederler, çıkıp sonra bunu itiraf ederler. Bizim anlayışımızda kente ihanet etmek yoktur, kente ve kentliye hizmet etmek vardır." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar kentleri rantlara, biz kentleri insanlara teslim ediyoruz. Aramızda bu kadar derin bir fark var."



CHP'li İzmir Belediyesinin hizmeti