taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

CHP lideri Kılıçdaroğlu belediyecilik anlayışını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu, "bizim belediyecilik anlayışımız çok farklı" diyerek kente ve kentliye hizmet ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi | 26.11.2017 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Parkı'ndaki toplu açılış töreninde, CHP'li belediye başkanlarının, seçildiği andan itibaren oy versin vermesin bütün vatandaşları kucakladığını anlatarak AK Partili belediyeleri eleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu belediyecilik anlayışını anlattı(AA)

"BİZ KENTE VE KENTLİYE HİZMET EDERİZ"

"Bir parti var, onların belediyecilik anlayışıyla bizimki çok farklı. Onların anlayışında belediyecilik yaptığı yerlerde kentlerine ihanet ederler, çıkıp sonra bunu itiraf ederler. Bizim anlayışımızda kente ihanet etmek yoktur, kente ve kentliye hizmet etmek vardır." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar kentleri rantlara, biz kentleri insanlara teslim ediyoruz. Aramızda bu kadar derin bir fark var."

CHP lideri Kılıçdaroğlu belediyecilik anlayışını anlattı
CHP'li İzmir Belediyesinin hizmeti

CHP lideri Kılıçdaroğlu belediyecilik anlayışını anlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu belediyecilik anlayışını anlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu belediyecilik anlayışını anlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu belediyecilik anlayışını anlattı

İlginizi Çekebilir
Recep Akdağ'dan Alevi kapılarının işaretlenmesine tepki
Recep Akdağ, Malatya'da Alevilerin kapılarının işaretlenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek savcıların işlem başlattığını duyurdu.
Otomobildeki uyuşturucu zulaları, polisi bile şaşırttı
Adana'da polis kontrolüne takılan bir aracın her yerinden uyuşturucu madde çıktı.
Bitlis'te jandarma 3 patlayıcıyı imha etti
Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 3 patlayıcı, bulunarak imha edildi.
Fatih'te kaldırımda erkek cesedi bulundu
Fatih'te gece saatlerinde sokakta erkek cesedi bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

58
Prof. Celal Şengör: Türkiye'nin tamamı cahil

Prof. Celal Şengör: Türkiye'nin tamamı cahil

107
Maicon'a yapılan faul eşi Ursula'yı çıldırttı

Maicon'a yapılan faul eşi Ursula'yı çıldırttı

25
Adana'da trenin altında kalan genç öldü

Adana'da trenin altında kalan genç öldü

32
Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

31
İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

70
Donald Trump: CNN yalan haber kaynağı

Donald Trump: CNN yalan haber kaynağı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM