CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

İKİ GAZİMİZ ANKARA'DA DARP EDİLDİ

"İki gazimizi darp edebiliyorlar. Cesareti kimden alıyorlar. Bunun sorgulanması lazım. Vicdan sahibi olan herkese sesleniyorum. Gazileri darp etmek nedir? Yeri gelir askere gitmezsin, yeri gelir çocuğunu göndermezsin, yeri gelir arkana bakmadan kaçarsın. Bütün gazilerimize sahip çıkacağız. Onlara kalkan her el millete kalkmış eldir.

KİMSİN SEN YA?

Havuz medyasından bir köşe yazarı gazilere şaklaban diyecek kadar aklını yitirmiş. Aslında kendisi şaklaban. Sen bu kelimeyi kullanamazsın diye kapının önüne mi koyacaklar? Merak ediyorum. Bir şaklaban bir gazetede yazı yazamaz. Gazilere sahip mi çıkacaklar, yoksa geçmişte şehitlere kelle dedikleri gibi aynı tavırlarını sürdürecekler mi?

SÖZCÜ DAVASI

Bugün Sözcü gazetesinin davası var. Tirajı en yüksek gazetelerden birisidir. Yazarları özgürdür. Birilerinin önünde diz çökmezler. Onurlu insanlardır Sözcü yazarları. Burak Akbay, FETÖ'yü yönetme, silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmak isteniyor. Bunlar ülkeyi yönetemiyorlar. Açın gazetenin birinci sayısından bugünkü sayısına kadar bakın. Siz Sözcü'yü de, yazarlarını da asla ve asla mahkum edemezsiniz. Asla ve asla o gazeteyi ve gazetecileri yok edemezsiniz.

Daha önce FETÖ'nün paralel yürüdüğü dönemlerde, iktidarla aynı menzile paralel yürüdükleri dönemde vergi denetim elemanlarını görevlendirdiler. Sözcü'yü nasıl cezalandırırız diye. 10 milyon 687 bin lira ceza kestiler. Bu FETÖ'cü ise cezayı niye kessinler ki? Cezayı kesen hapiste ama Sözcü FETÖ'cü diye yargılanıyor. İktidar içine sindiremediği için yargılanıyor.

Sen ne yaparsan yap, Sözcü bu ülkede sonuna kadar yaşayacaktır. Burak Akbay diyor ki, bende Bylock yok, şifreli 1 dolar da yok, mali hiçbir bağlantım yok diyor. FETÖ okullarında okumadım, yurtlarında kalmadım, sosyal medya paylaşımlarım yok ama iftira üzerine beni yargılıyorsunuz diyor.

MADEN İŞÇİLERİNİN EYLEMİ

Zonguldak'ta maden işçileri Torba Kanunu protesto için eylam yaptılar. Takipçisi olacağız. Maden işçileri başımızın üzerindedir.

EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ

Her bakan değiştiğinde sınav sistemi değişiyor. Eğer bakanla değişiyorsa o program milli değildir. Ama bakanlığın adı milli.Aileler de perişan. Çocuklarımızın iyi okumasını isteriz. İyi okullarda okumalarını isteriz. Dünyayı sorgulamalarını isteriz. Çocukların hakları da var. O hakların neler olduğunu onlara öğretmek isteriz. İyi öğretmen olmasını, iyi öğretmenlerin çocuklarımızı eğitmesini isteriz. Vatandaşın. sendikaların haberi yok ama Milli Eğitim Bakanlığı strateji belgesi yayınlıyor.

Bir çocuk heyecan duyar, memnun olur, hayata umutla bakar. Siz çocukları mutsuz ediyorsunuz. Bu dönemde orta öğretim kurumlar sınavı geldi uzun uzun anlattılar. Bakan değişti, SBS geldi bunu da reform diye sundular. TEOG geldi, bu da yapıldı, büyük reform diye sundular. 15 Eylül 2017, AK Parti Genel Başkanı dedi ki başbakana söylerim TEOG kalkar. Bütün velilere sesleniyorum. Senin çocuğun bu kadar değersiz mi? Birisi kalkıyor, eğitimci değil, eğitimi de bilmiyor, başbakana söylerim bu kalkar diyor. Milli Eğitim Bakanı taksi durağında TEOG'un kaldırıldığını açıklıyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Neye göre koydun, neye göre kaldırıyorsun.

"ELEŞTİRİYORUZ DA NE YAPMAMIZ LAZIM"

TEOG yerine geçecek modeli de bakan açıkladı. Tarihi bir hata yaptı. Öğrencilerin yüzde 10'unun nitelikli okula alınacağı öngörülmüştür dedi. Yani okulların yüzde 90'ı niteliksiz. Nitelikli okullar sadece yüzde 10. Eleştiriyoruz da ne yapmamız lazım.

CHP, siz neyi öneriyorsunuz diye soracak. Bütün taraflar Milli Eğitim Şurası'na davet edilir. Devlet ortak akılla yönetilir. Herkesi davet edeceğiz. Bunu zamanında Finlandiya yaptı. Finlandiya eğitimde fırsat eşitliği sağladığı için başarılıdır diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Biz o reformu yapan bakan yardımcısını Türkiye'ye davet ettik. Biz davet ettik görevimizi yaptık.

"TAŞIMALI EĞİTİME SON VERMEMİZ LAZIM"

Her okulun bir bütçesi olmalı. Öğretmen kalitesli ise eğitim de kalitelidir. Taşımalı eğitime son vermemiz lazım. Nerede çocuk varsa orada okul, öğretmen olacak. Tıpkı her köyde bir ziraatçinin olmasını nasıl öngörüyorsak her köyde bir öğretmen olacak. Gerekirse yemeyeceğiz, bütün parayı eğitime aktaracağız.

Türkiye'de ilkokul öğrencilerinin yüzde 50.5'i ikili eğitim yapan okullara devam ediyor. Bu konuda MEB tarafından güncel ve bölge il temelinde veri paylaşılmıyor. Vatandaştan gizliyorlar. Eleştiriyoruz ama ne yapılması gerektiğini de söylüyoruz.

"ET FİYATLARINI DÜŞÜRMENİN YOLU BESİCİYİ DESTEKLEMEKTEN GELİR"

Gül gibi ülkeyi samana muhtaç ettiler bunlar. Et ithal ediyorlar. Onların deyimi ile kemiksiz et ithal ediyorlar. Bununla eti ucuzlatacaklar. İlk et ithalatı 2010'da başladı. 2017'deyiz. 7 yıldır et ithal ediyorlar, 7 yıldır bu ülke pahalı et yiyor. 2 mağazada etleri satacaklar. 70 bin kasap isyan ediyor. Niye isyan ediyorsunuz. Yarın önünüze sandık gelecek, demokratik yollardan hesabını soracaksınız. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili açıklama yapıyor, "ele vereceğinze bize verin satalım dedik" diyor. O paraya sahip çıkıyor, köşeyi dönene sahip çıkıyor, kasaba mı sahip çıkacak. Et fiyatlarını düşürmenin yolu besiciyi desteklemekten gelir.

Devlet akılla, sabırla yönetilir dedik. Devleti yönetmek için ya kanun çıkarırsınız, ya tüzük ya da yönetmelik çıkarırsınız.



Kasap kardeşlerime sesleniyorum. Neden isyan ediyorsunuz? Demokratik hakkınızı kullanın. Sandıkta hesap sorun.

CAM FİLMİ TEPKİSİ

Yönetmeliğe göre otomobillere cam filmi takılması serbest bırakıldı. 5 milyon vatandaş arabasına cam filmi taktı. Ödenen para 1 milyar liranın üstünde. Aradan 1 yıl dahi geçmedi kararı değiştirdiler. Dediler ki, cam filmi taktırmak yasak, sökeceksiniz. Söküm parası da 150 lira. Niye serbest bıraktılar, niye yasakladılar. Açıklayan, hesabını soran yok. Ben o 5 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Filmi tak dediler taktın, sök dediler söktün. Sandıkta bunun hesabını soracağım diyeceksin.

Balıkesir Belediye Başkanı ağlayarak istifa etti. Şöyle dedi: "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, FETÖ bağlantınız yok, aileniz ve evinize kadar tehdide varan müdahaleler var. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. AK Parti'den ve belediye başkanlığından istifa ediyorum"

Aileni kim tehdit etti diye soruşturma açtılar mı? Açmadılar. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur değerli arkadaşlar.

ERKEN SEÇİM İÇİN YENİ TEKLİF

Teklifimi yumuşatıyorum, gel istifa eden belediyeler için seçim yapalım. Hodri meydan demeye devam edeceğim.

Yeni doğan çocuk vergi öder, ama bu Ankara'dak, beyler Türkiye'de vergi ödememek için vergi cennetlerinde şirket kurar."