Kemal Kılıçdaroğlu Tabipler Birliği'ne sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasına karşı çıktı.

TABİPLER BİRLİĞİ'NE SAHİP ÇIKTI

Kılıçdaroğlu, "Bu tür davranışlar, sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin Operasyonu'na gölge düşürür. Çünkü şu algıyı beslemiş olursunuz; 'Bir yerde bir hata yapıyoruz, bu hatayı kimse bilmesin, görmesin.' Ortada bir hata falan yok. Neden yapıyorsunuz bunu? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler." dedi.

CHP Lideri Kılçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

"7 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞIMIZ VAR"

Bugün Türkiye'de 352 bin çocuğumuz var otizmli ama eğitime ulaşan otizmli çocuk sayısı 26 bin 586. Çok çok az. Bu çokcukların eğitime ihtiyacı var. Otizmli bir çocuğun haftada 40 saat eğitim görmesi gerekir bu sorunu aşabilmesi için. 3 temel sorunumuz var. Çocuklara yeterli eğitim verilmiyor. Bunu sözünü veriyorum. Bunun mücadelesini de yapacağız. Sosyal devletin görevlerinden birisi iyi eğitim alacakları fiziki mekanları yaratmaktır. Bugün 7 bin öğretmen açığımız var. Onun da sözünü veriyorum.

"BİZ HER TÜRÜLÜ MÜCADELEYİ YAPACAĞIZ"

Arkadaşlarımız bir araştırma önergesi hazırladılar. Gönül isterdi ki bu araştırma önergesi bütün partilerin desteği ile kabul edilsin. Bütün taraflar bilgi versinler ve çözüm üretelim. Bizim verdiğimiz önerge AK Parti milletvekilleri tarafından reddedildi. Bunu da 353 bin ailenin takdirine sunuyorum. Biz konu araştırılsın derken, onlar konu araştırılmasın diye karar verdiler. Biz her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu tüm vatandaşlarımın bilgisine sunarım.

ÖSO POLEMİĞİ

Daha önce pek çok çevrede ifade ettim. Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla çok stratejik bir bölgede. Bu bölgede Türkiye'nin bütün bölgeye örnek olabilecek demokratik atılımları atması, bölgeye örnek olması bizim dünyada saygınlık kazanması için çok önemlidir. Elbette hiçbir ülke teröre açıkça destek vermez, sonlandırmak ister. İnsan haklarına evet, demokrasiye evet, teröre hep beraber hayır demek zorundayız. Bizim Afrin'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır ama ÖSO ile paralel anılması rahatsızlık yaratıyor. Giden bizim ordumuz, neredeyse bunu ÖSO'nun kahramanlığına bağlayacağız. Ordunun kahramanlığını, haysiyetini korumak her vatandaşın en temel görevidir. Ayırca, Mehmetçik kanı ile oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır.

"ERDOĞAN'A MEKTUP GÖNDERDİM"

26 Ocak 2011 Suriye'de iç ayaklanmalar var. 29 Nisan 2011 kaçanlar sınırlarımıza geldiler mülteci olarak. IŞİD, El Nusra gibi pek çok radikal grup bu süreç içinde oluşmaya başladı ve bunlara TIR'larla silah gönderildi. Biz dedik ki "sakın ha Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sürüklemeyin." Bunların hiçbirisi iktidar tarafından kabul görmedi. Onlar her fırsatta bizi eleştirdiler. Suriye karıştığı zaman Rusya ve Amerika bölgede ana aktör olarak bulunmuyordu. İleride Türkiye'nin başına büyük felaketler açar diye dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdim.

"ALDATMIYORUM"

Hamlenin 3 adım öteini görmezseniz sağlıklı yönetemezsiniz. Sizi aldatmayan bir Allah'ın kulu kalmadı. Obama, PKK aldattı herkes aldattı. Ben aldatmıyorum. Vallahi de aldatmıyorum Bir kere de beni dinle.