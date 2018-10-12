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CHP lideri özgüvenle konuştu: Metro denince akla CHP gelir

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin kusursuz olduğunu anlatırken, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de metro temelini atanların CHP'li belediyeler olduğunu anlattı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 13:58..
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CHP lideri özgüvenle konuştu: Metro denince akla CHP gelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP'li belediyelerin hizmetleriyle övündü, "Hiçbir parti CHP'li belediyelerin eline su dökemez." dedi.

"METRO TEMELLERİNİ ATAN CHP"

CHP lideri, "Metro denince akla CHP gelir." diyerek, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de metro temelini atanların CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Metro denince akla CHP gelir VİDEO

"METRO DENİNCE AKLA CHP GELİR"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ben şunu özgüvenle söylüyorum, yerel yönetimlerde hiçbir parti CHP'li belediyelerin eline su dökemez. Yerel yönetimler bize kızabilirler, yanlış bulabilirler. Yerel yönetimler denince, metro denince akla CHP gelir.

Ankara'da, İstanbul'da , İzmir'de metro temelini atanlar CHP'li belediyeler. Hangi belediye başkanları yaptılar... İlk CHP'li belediyeler yaptı.

CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde vatandaşlar huzur bulur. 4 mevsimin güzelliğini CHP'li belediyelerde görür. Karabasan gibi çökmez bizim belediyelerimiz. Bütün ibadethaneler tertemizdir. CHP'li belediyelerde hepsine bakılır. "

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