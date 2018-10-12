CHP lideri özgüvenle konuştu: Metro denince akla CHP gelir

Elbirliği ile araba nasıl park edilir?

1 Nedim Şener HSK'nin skandal Zekeriya Öz yazısını yayınladı HSK'nın, firari Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün FETÖ üyesi olmadığına ve hatta FETÖ ile irtibatının bulunmadığına dair bir resmi yazısı ortaya çıktı. Yazı 15 Nisan 2018 tarihine ait.

2 Kanye West Trump'ı yağlamaya doyamıyor Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzisyenleri ve sanatçıları koruyan yeni bir yasa imzalaması esnasında Beyaz Saray'ı ziyaret etti. ABD'li ünlü rapçi Trump'ın sloganını taşıyan şapkasını taktı.

3 Cem Yılmaz: Defne'ye evlenme teklifi edeceğim Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile evlenmeyi düşünüyor.

4 İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili hazırlanan ön raporda kokpit ekibinin son konuşmalarına ve kokpitte yaşananların perdesi aralandı.

5 Bakan Kurum: İmar Barışı başvurularını uzatma düşüncemiz yok Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4,1 milyar lira" dedi.

6 Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne "Bir Umut Yeter" isimli dizide "Bunun sütü bozuk. Tam bir Çerkes kızı" ifadelerinin ardından kanaldan özür açıklaması gelse de, sahne yayından kaldırılmadı, tekrarı yayınlandı.