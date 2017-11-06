CHP liseye girişte sınava karşı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında eğitim bakanı" class="eshtag">Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi yerine liselere geçişte uygulanacak yeni modele ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
CHP SINAVSIZ SİSTEM İSTİYOR
İktidarın eğitim sistemi üzerinden genç seçmenle hesaplaştığını savunan Özel, "en iyi okul eve en yakın okuldur" dayatmasıyla öğrencilerin imam hatip liselerine yönlendirildiğini söyledi.
Özel, CHP'nin eğitim sisteminde eşitsizliklerin giderilmesini ve sınavsız bir sistemi savunduğunu bildirdi.
TEOG'un yerine gelen sistemin detayları haberi