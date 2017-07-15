CHP Meclis'teki anma programına katılmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gece yarısı düzenlenecek programda değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle, protokol konuşmaları programdan çıkarıldı.
CHP KATILMIYOR
Bu kararın ardından CHP de programını değiştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri gece yarısı programa katılmayacak.
CUMHURBAŞKANI VE TBMM BAŞKANI
Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin olacağı programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuşma yapacak.
"GÜNDE 5 KEZ KARAR DEĞİŞTİRİYORLAR"
CHP Lideri'nin bu kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "CHP'nin kendi kararı günde 5 kez karar değiştiriyorlar." diye konuştu.
15-16 TEMMUZ PROGRAMI İSTANBUL
18.30 – Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)
20.00 – Milli Birlik Yürüyüşü’nün tören alanına varışı
20.35 – Mehteran Takımı
21.15 – Cumhurbaşkanı'nın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri
21.30 – Kuran-ı Kerim Tilaveti / Dua
22.05 – 15 Temmuz Belgeseli
22.30 – Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapları
23.15 – 250 Şehidimizin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması
23.30 – 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şehitler Makamının Açılışı
23.45 – Video Mapping uygulaması - Saraçhane
00.13 – Tüm Türkiye’de sela okunması ve Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması
ANKARA
23.58 - Video Mapping uygulaması – Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı
00.13 – Tüm Türkiye’de okunan selalar ile Millî Birlik Yürüyüşünün başlaması (Eski Meclis - TBMM)
01.00 – TBMM tören alanına geliş
02.00 – Cumhurbaşkanı'nın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması
02.05 - İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
02.07 – Kuran-ı Kerim Tilaveti - Dua
02.25 - Video Mapping uygulaması – TBMM
02.32 – Protokol konuşmaları
03.10 – 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teslim edilmesi
04.50 – Millet Camii’nde sabah namazının kılınması
- Cumhurbaşkanı'nın halka hitabı
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı