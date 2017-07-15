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CHP Meclis'teki anma programına katılmayacak

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, gece yarısı şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacağı programa katılmama kararı aldı.

15.07.2017 - 15:05
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CHP Meclis'teki anma programına katılmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gece yarısı düzenlenecek programda değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle, protokol konuşmaları programdan çıkarıldı.

CHP KATILMIYOR

Bu kararın ardından CHP de programını değiştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri gece yarısı programa katılmayacak.

CUMHURBAŞKANI VE TBMM BAŞKANI

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin olacağı programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuşma yapacak.

CHP Meclis'teki anma programına katılmayacak

"GÜNDE 5 KEZ KARAR DEĞİŞTİRİYORLAR"

CHP Lideri'nin bu kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "CHP'nin kendi kararı günde 5 kez karar değiştiriyorlar." diye konuştu.

CHP Meclis'teki anma programına katılmayacak

15-16 TEMMUZ PROGRAMI İSTANBUL

18.30 – Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)

20.00 – Milli Birlik Yürüyüşü’nün tören alanına varışı

20.35 – Mehteran Takımı

21.15 – Cumhurbaşkanı'nın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri

21.30 – Kuran-ı Kerim Tilaveti / Dua

22.05 – 15 Temmuz Belgeseli

22.30 – Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapları

23.15 – 250 Şehidimizin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması

23.30 – 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şehitler Makamının Açılışı

23.45 – Video Mapping uygulaması - Saraçhane

00.13 – Tüm Türkiye’de sela okunması ve Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması

ANKARA

23.58 - Video Mapping uygulaması – Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı

00.13 – Tüm Türkiye’de okunan selalar ile Millî Birlik Yürüyüşünün başlaması (Eski Meclis - TBMM)

01.00 – TBMM tören alanına geliş

02.00 – Cumhurbaşkanı'nın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması

02.05 - İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

02.07 – Kuran-ı Kerim Tilaveti - Dua

02.25 - Video Mapping uygulaması – TBMM

02.32 – Protokol konuşmaları

03.10 – 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teslim edilmesi

04.50 – Millet Camii’nde sabah namazının kılınması

- Cumhurbaşkanı'nın halka hitabı

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı

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