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CHP Meclis'ten çekilmiyor

Referandum sonuçları nedeniyle Meclis'ten çekilebileceğini açıklayan CHP, bu kararından 2 saatte vazgeçti.

19.04.2017 - 16:55
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CHP Meclis'ten çekilmiyor

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandumun şaibeli sonuçlarını tanımadıklarını, gerekirse Meclis'ten çekilebileceklerini açıkladı.

Böke'nin bu açıklamasından 2 saat sonra CHP'den farklı bir açıklama geldi.

MECLİS'TEN ÇEKİLMİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Meclis'ten çekilecek misiniz?" sorusuna "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır." şeklinde yanıt verdi

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millet, meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidara karşı son ‘silahı' olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar Meclis’te tek bir milletvekili sine-i millete döndü. O da Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçiminde gerçekleşti. Sine-i millet diyen DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu milletvekilliğinden istifa etmişti.

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