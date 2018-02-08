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CHP, Mehmetçik'in Afrin'e girmesine karşı

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, çok fazla sivil olduğu için Türk askerinin Afrin'e girmemesi gerektiğini söyledi.

AA | 08.02.2018 - 14:18..
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CHP, Mehmetçik'in Afrin'e girmesine karşı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

Partisinin bu konudaki görüşünün son derece açık olduğunun altını çizen Özkoç, Türkiye'nin sınır bölgesinin güvenliğini sağlamaya hakkı olduğunu belirtti.

AFRİN'E GİRİLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ

Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz kendi sınır bölgemizi korumakla görevliyiz. Bu bizim hakkımız. Bu hakkımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Afrin'e girilmesine karşı çıkıyoruz. Neden?

ÇOK SİVİL VAR

Afrin merkezi, sivillerin çok olduğu bir bölge. O bölgede çatışmaların yoğunluğundan dolayı hem sivil hem de asker kaybının çok olacağını düşünüyoruz."

CHP, Mehmetçik'in Afrin'e girmesine karşı


TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER ÜLKESİNE DÖNSÜN

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli sığınmacı bulunduğuna dikkati çeken Özkoç, bunların arasında ülke savunması yapabilecek durumda kişilerin de olduğunun altını çizdi.

Özkoç, şunları kaydetti: "Türk askerleri, bizim evlatlarımız, orada hem Suriye'deki sivillerin daha özgür bir ortamda yaşayabilmesi için hem de kendi sınır bölgemizin güvenliği için harekat yapıyor. Evlatlarımız şehit düşüyor. Peki Suriyeli gençler Türkiye'de ne yapıyor? Nargile tüttürüyorlar. Yaşamlarını daha iyi, güzel geçirebilmek için Türkiye'deki tüm olanaklardan yararlanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bizim gençlerimiz, askerlerimiz Türkiye sınırında hayatını kaybediyor. Bunun düşünülmesi gerekiyor. Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok. Ancak bir an önce barışın tesis edilmesi, Suriye rejimi ile irtibata geçilmesi, oradaki terör odaklarıyla ilgili kalıcı çözümler alınması ve Suriyeli mültecilerin de bir an önce kendi ülkelerine dönmesi gerekiyor."

BUNLAR MI SİVİL

Afrin'deki YPG'li teröristler, Amerika'dan aldığı talimatlar doğrultusunda sivil kıyafetlerini giyerek Mehmetçik'e karşı hain saldırı planları yapıyor.

İşte sivil denen YPG'li teröristler:

CHP, Mehmetçik'in Afrin'e girmesine karşı

 


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