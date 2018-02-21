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CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

Afrin'e giden bir askerin bozkurt ve rabia yaptığı fotoğrafı paylaşan CHP'li Hüsnü Bozkurt, "Övünülecek bir fotoğraf değil bu" dedi.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 08:22..
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CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede barış ve huzur ortamını sağlamak amacıyla teröristlerin işgal altında tuttuğu bölgeleri tek tek terörden arındıran Mehmetçik, bölge halkı tarafından sevgiyle karşılandı.

CHP HEDEFİNDE MEHMETÇİK VAR

Operasyonlar kapsamında bir Türk askerinin çekilen fotoğrafı CHP'de rahatsızlığa neden oldu.

Harekatın başladığı ilk günden bu yana Afrin'e girilmemesi gerektiğini savunan CHP, fotoğraf üzerinden Mehmetçik'i hedef aldı.

FOTOĞRAFLA ÖVÜNMEYİN

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, rabia ve bozkurt yapan asker fotoğrafı hakkında, "Onaylayanlar için söyleyelim; hiç doğru ve övünülecek bir fotoğraf değil bu" dedi.

CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

Afrin'de Mehmetçik'in milli ittifak pozu haberi

CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

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