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CHP Meral Akşener'e açık destek sağladı

Ankara'da yeni partisinin kuruluşunu ilan eden Akşener, CHP'nin desteğiyle etkinliğini organize etti.

26.10.2017 - 11:27
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15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden önce sürekli "Başbakan olacağım" çıkışları yapan Meral Akşener, Ankara'da yeni partisini ilan etti.

CHP'li Yenimahalle Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki kuruluş töreninde uzun uzun konuşan Akşener, salonu doldurabilmek için de CHP'nin desteğini aldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN OTOBÜSLERİ

Partinin kuruluş törenine katılan Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CHP yönetimindeki Kartal ve Maltepe belediyelerine ait otobüslerin İstanbul'dan Ankara'ya taşıma yaptığını yazdı.

CHP Meral Akşener'e açık destek sağladı

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