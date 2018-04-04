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CHP milletvekillerine uyarı metni dağıtıldı

CHP'lilerin kendilerine çeki düzen vermesi için tek tek uyarı metni verildi. Metinde sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlardan dini konulara kadar pek çok uyarı yer aldı.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 15:24..
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın başında bulunduğu Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı, milletvekillerine haftalık bilgilendirme raporu gönderdi.

Raporda ‘Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular’ başlığı altında sıralanan uyarılarda "Dini konulara girmeyin, Genelkurmay'ı eleştirmeyin, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşımlarınıza dikkat edin" gibi ifadeler yer aldı.

Gönderilen uyarı listesinde dikkat çeken maddeler şu şekilde:

DİNİ KONULARA GİRMEYİN

"-Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmesin.

-Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmasın.

-Türkiye’nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik birleştirici bir söylemde bulunulmasın.

PARTİ İÇİ KONULARI MEDYA ÖNÜNDE KONUŞMAYIN

-Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmasın. İlkemiz daima 'Kol kırılır yen içinde kalır' olmalı.

-Seçimde hırsızlık yapılacağı, seçim sonuçlarının baştan belli olduğu, bu gerekçelerle seçimlerin boykot edilmesi gibi söylemlere girilmesin. Seçmen umutsuzluğa itilmesin.

-Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilsin.

MUHATAP ALMADIĞINIZI DİLE GETİRİN

-Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilsin. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilsin."

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