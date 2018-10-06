taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

CHP milletvekillerinin AYM başvurusu reddedildi

CHP milletvekillerinin, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuru reddedildi

AA | 06.10.2018 - 07:39..
  1. Haberler
  2. Politika

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 127 milletvekili tarafından 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu ifade edildi.

Başvuruda, söz konusu kanunun 47'nci maddesiyle 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 9'uncu maddesine eklenen fıkraların, 58'inci maddesiyle 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesine eklenen beşinci fıkranın, 71'inci maddesiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici 29. maddenin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, başvuru konusu maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verilerek iptal taleplerinin reddine hükmedildiği bilgisi verildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

65
İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

16
İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

112
Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

21
Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları

Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları

20
Küresel gıda yetersizliğine karşı böcekten ekmek üretildi

Küresel gıda yetersizliğine karşı böcekten ekmek üretildi

37
Bakan Pekcan: Almanya ile duvarları yıkacağız

Bakan Pekcan: Almanya ile duvarları yıkacağız

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM