taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.751
USD
4,6975
EURO
5,4848
ALTIN
191,37
PETR
73,8700
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
SAĞLIK
KADIN
OTOMOBİL
KİTAP
TARİH
BİYOGRAFİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
Eğitim
3. Sayfa
İç Haber
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Video Haber
Medya
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Kitap
Seyahat
Yerel Seçim
CHP MYK yarın toplanıyor
CHP Merkez Yönetimi Kurulu, yarın saat 11.00'da seçim sonuçlarını değerlendirecek
Haber Merkezi | 25.06.2018 - 18:27..
Haberler
Gündem
CHP Merkez Yönetimj Kurulu, yarın saat 11.00'da seçim sonuçlarını değerlendirecek
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
Bu reklam google tarafından sağlanıyor
?
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 40
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti
418
Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı
351
CHP'lilere uyarı: Eve dönün
140
İsmail Küçükkaya CHP seçmeninden linç yedi
170
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti
159
CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor
91
15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi
184
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Çin'de otobüs bariyere çarptı
3,310 kez izlendi
2
Küçük piyanistin gururlandıran başarısı
1,489 kez izlendi
3
Göktaşı umut kapısı oldu
1,430 kez izlendi
4
Seçimin yorgunluğunu denizde attılar
13,178 kez izlendi
5
İtfaiye eri susayan kuşa şişe kapağından su içirdi
3,830 kez izlendi
6
Dikkatsiz adam benzin istasyonunu havaya uçurdu
7,866 kez izlendi
7
İnce 'Adam kazandı' dediğinde Halk TV
3,877 kez izlendi
1
Cumhurbaşkanı'nın zaferi İsrail Meclisi'ni huzursuz etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden zaferle ayrılmasını Filistinli vekiller İsrail Meclisi'nde kutlarken Yahudi asıllı vekiller ise bu duruma tepki gösterdi.
2
CHP'li Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti
Dün gerçekleşen seçimde 41 yıl sonra CHP'ye Elazığ'da vekillik kazandıran Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı yaptı.
3
Çorum Nüfus Müdürlüğü randevulu sisteme geçiyor
Çorum Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce, 1 Temmuz’dan itibaren pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı başvurularında randevulu sisteme geçilecek.
4
Şehit ateşi Adıyaman'a düştü
Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vurulan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit oldu.
5
Florya kuşu nedir
Florya kuşu; spinozgiller (Fringillidae) familyasından olan ötücü bir kuş türüdür.
6
İsveç gazeteleri Erdoğan'ı konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından, Erdoğan’nın zaferi İsveç gazetelerinde de geniş yer buldu.
7
Zifir nedir
Sigaranın içinde bulunan ve tütün dumanının bıraktığı yağlı, kirli ise verilen isimdir. Zifirin bir diğer anlamı da karanlıktır.
1
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti
İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin seçimleri Erdoğan'ın kazandığını söylediğini ifade etti.
2
Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı
Seçim yenilgisinin ardından açıklama yapmak için basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, TRT ekibini toplantı salonundan dışarı çıkardı.
3
CHP'lilere uyarı: Eve dönün
Genel Merkez önünde bekleyen partililere hitap eden Tuncay Özkan, herkesin evine dönmesini istedi.
4
İsmail Küçükkaya CHP seçmeninden linç yedi
Fox Tv haber spikeri İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin seçim sonrasında kendisine attığı "Adam kazandı." mesajını canlı yayında okuduğu için CHP seçmeninden tepki gördü.
5
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti
Sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra "oylar çalınıyor" diye algı yapan Kaftancıoğlu, YSK'nın açıklamasından sonra seçmene teşekkür etti.
6
CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor
Dün gerçekleşen tarihi seçimlerinden ardından Türkiye, yeni yönetim kadrosunu belirledi. YSK'nın seçim sonuçlarını duyurmasının ardından kesinleşen Erdoğan zaferi CHP tarafından kabullenilemiyor.
7
15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sonuçların açıklanmasının ardından girdiği sessizlikten seçmenine şizofren diyerek çıktı.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları