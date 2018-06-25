CHP MYK yarın toplanıyor

1 Cumhurbaşkanı'nın zaferi İsrail Meclisi'ni huzursuz etti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden zaferle ayrılmasını Filistinli vekiller İsrail Meclisi'nde kutlarken Yahudi asıllı vekiller ise bu duruma tepki gösterdi.

2 CHP'li Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti Dün gerçekleşen seçimde 41 yıl sonra CHP'ye Elazığ'da vekillik kazandıran Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı yaptı.

3 Çorum Nüfus Müdürlüğü randevulu sisteme geçiyor Çorum Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce, 1 Temmuz’dan itibaren pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı başvurularında randevulu sisteme geçilecek.

4 Şehit ateşi Adıyaman'a düştü Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vurulan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit oldu.

5 Florya kuşu nedir Florya kuşu; spinozgiller (Fringillidae) familyasından olan ötücü bir kuş türüdür.

6 İsveç gazeteleri Erdoğan'ı konuşuyor Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından, Erdoğan’nın zaferi İsveç gazetelerinde de geniş yer buldu.