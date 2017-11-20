CHP NATO'nun tatbikat skandalına tiyatro iması yaptı

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'nün kanlı darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP'den skandal bir açıklama daha geldi.

BUNA DA TİYATRO DEDİ

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman tablosunda yer almasının tiyatro olabileceğinin imasını yaptı.

"ERDOĞAN'A BİR CAN SUYU MU LAZIMDI..."

AK Parti'yi skandalın üzerine gitmemekle suçlayan CHP'li vekil, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir can suyu için yapılmış olabileceğini ifade ederek skandal açıklamasını sürdürdü.

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Bu olayın özürle geçiştirilmesi ve kapanması halinde aklımıza şu gelir: Acaba yıpranmış, tükenmiş Erdoğan'a bir can suyu mu lazımdı da böyle NATO tarihinde görülmemiş bir olayla karşılaştık. Bu işi yapan teknisyen, teknikerlerin durumlarının, ilişkilerinin açıklanması lazım. Erdoğan her sıkıştığında bir uluslararası komplo, tezgâhla baş başayım diyerek milleten güven tazeleyeceğini düşünüyorsa yanılgı içindedir.

"BU İŞ BİR TEZGÂHTIR"

Erdoğan, özür dilediler, mesele bitti diyorsa, bu işin peşini Türkiye Cumhuriyeti olarak bırakıyorsak, bu bir tezgâhtır. Değilse, bu teknisyenlerin, sicilinin, ilişkilerinin açıklanması lazım." ifadelerini kullandı.

3 GÜN ÖNCE NE DEMİŞLERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO'ya en sert şekilde tepki vermesi gerektiğini söylemişti.

ERDOĞAN'DAN NATO'YA: APTALLAR DEĞİL ALÇAKLAR YAPAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir skandalın aptallar tarafından değil ancak alçaklar tarafından yapılabileceğini belirterek NATO'ya yüklenmişti.

NATO ÜYELİĞİ SORGULANMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili yaptığı açıklamada NATO'ya üyeliğin sorgulanması gerektiğini ifade etmişti.