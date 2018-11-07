İzmir Büyükşehir Belediyesine açtıkları kadro davası nedeniyle işlerine son verildiğini öne süren 200’ün üzerindeki işçiden biri olan ve CHP Genel Merkezi önünde bir süredir eylem yapan Kılıç’ın işe iadesi için akşam saatlerinde parti genel merkezine gelen Nuriye Gülmen, Acun K. ve Alev Ş., CHP’li yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeden sonuç alamayınca, genel merkez içerisinde oturma eylemi başlattı.

CHP önünde eylem yapan Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

NURİYE GÜLMEN VE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olayın polise bildirilmesinin ardından eyleme müdahale eden ekipler Gülmen, Acun K. ve Alev Ş.’yi, gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nde yazılı ifadeleri alınan üç kişi daha sonra Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık raporu alınmasının ardından serbest bırakıldı.

CHP'Lİ VEKİLLER, ONUN İÇİN GÜNLERCE EYLEM YAPMIŞTI

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, sözde "264 gün" açlık grevi yapmış ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

CHP milletvekilleri, Gülmen için günlerce oturma eylemi yapmışlardı.