taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.337
USD
3,8121
EURO
4,1020
ALTIN
147,83
PETR
54,9100

CHP otobüslerinden 'evet' mührünü kaldırttı

CHP'nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde kullandığı slogan dolayısıyla parti otobüslerinin üzerinde bulunan "evet" mührü kaldırıldı

25.01.2017 - 15:24
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP otobüslerinden 'evet' mührünü kaldırttı

CHP, anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması hazırlıklarına başladı. Parti, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim otobüslerinde yaptı.

EVET MÜHRÜ ÇIKARILDI

Halk oylamasında "hayır" kampanyası yürütecek CHP, parti otobüslerinde önceki seçimlerde kullandığı "Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye" sloganında yer alan oy pusulası üzerindeki "evet mührü" çıkartmalarını kaldırttı.

CHP otobüslerinden 'evet' mührünü kaldırttı

Kampanya kapsamında "evet"in yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Yeni sloganın belirlenmesinin ardından parti otobüslerinin yeniden giydirileceği kaydedildi.

CHP otobüslerinden 'evet' mührünü kaldırttı

CHP otobüslerinden 'evet' mührünü kaldırttı

CHP otobüslerinden 'evet' mührünü kaldırttı

CHP otobüslerinden 'evet' mührünü kaldırttı

CHP otobüslerinden 'evet' mührünü kaldırttı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

799
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

56
Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

528
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

344
TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

104
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

48
DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM