CHP Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na aday yetkisi

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

CHP'NİN ADAYINI KILIÇDAROĞLU BELİRLEYECEK

Toplantıda, CHP Grubu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK

AK Parti ve MHP Cumhur İttifakıyla 24 Haziran'daki seçimlere hazırlanırken, Cumhuriyet Halk Partisi ittifak trafiğine devam ediyor.

İyi Parti ve Saadet Partisi'yle temas içinde olan CHP'nin henüz adayı belli olmazken, partiden yakın zamanda adayın belli olacağı yönünde açıklama yapıldı.

Çatı aday olarak Abdullah Gül'ün ismi zikrediliyordu. Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Özel, "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak" dedi.