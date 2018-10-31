CHP, partililerini aşağıladığı için Yavaş'a mesafeli

CHP bu yerel seçimde Mansur Yavaş'ı aday göstermeyebilir.

Bunun en önemli nedeni Yavaş’ın CHP teşkilatına yönelik tutum ve davranışları...

Buna göre Yavaş geçen seçim CHP teşkilat başkanları ve milletvekillerini seçim otobüsüne almadı.

CHP'liler de resmi olarak aday gösterdikleri için bir tepki gösteremedi.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİ İSTİFA ETTİRDİ

Mansur Yavaş 2014'te seçilemedi ve partiden istifa etti. Bu arada CHP'nin oy oranı nedeniyle beraberindeki ekipten bazı isimler belediye meclisine girdi. Yavaş'ın işte bu isimleri de partiden istifa ettirdiği ortaya çıktı.