CHP, partiyi eleştiren partililere hızlı işlem yapacak

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplanan yönetim kurulu, sosyal medyada söylem birliği yaratmak amacıyla karar aldı.

CHP ELEŞTİRİLERE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Buna göre, partiyi, parti yöneticilerini ve üyelerini kamuoyu önünde kötü gösterecek, küçük düşürecek paylaşımların sahipleri hakkında disiplin mekanizması daha hızlı işletilecek.

"2019 HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA KARAR ALINDI"

İzmir İl Başkanı Yücel, "Demokrasiyi istemek ve yaşatmak kadar, demokratik haklarımızı kullanırken de dikkatli olmalıyız. Bu hakkımızı kullanırken partimize istemeden de olsa zarar verebiliyor, partimizi veya yöneticilerimizi kamuoyu önünde tartışılır hale getirebiliyoruz. İktidar hedefiyle 2019'a kilitlenmişken emeklerimizi boşa çıkarabilecek durumlara karşı kararlar aldık. İl Başkanlığı olarak hem partimizi, hem parti yöneticilerimizi hem de milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı korumak görevlerimiz arasında." dedi.

SÖYLEM BİRLİĞİNE UYMAYANLAR...

Tüm üyelerin hassasiyte davranacaklarını belirten Yücel, "Ben inanıyorum ki tüm üyelerimiz zaten hedefimizin farkında ve o hassasiyetle davranacaklardır. Ama olur da istenmeyen bir durumla karşılaşırsak diye de önlemlerimizi aldık. Artık özellikle sosyal medya ve basın üzerinden partimizi veya partililerimizi zor durumda bırakacak ve seçmen nezdinde partimize zarar verebilecek konularda önce uyarı, ardından da disiplin işlemini hızlı bir şekilde işleteceğiz. Yine, söylem birliğimize uymayan, Genel Merkezimizin ve örgütümüzün belirlediği söylem ve propaganda çalışmalarına zarar verecek hareket ve söylemlerle ilgili de uyarı ve disiplin yolunu izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

CHP'LİLERE UYARI METNİ

Ayrıca CHP'lilerin kendilerine çeki düzen vermesi için tek tek uyarı metni verildi. Metinde sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlardan dini konulara kadar pek çok uyarı yer aldı.

Raporda ‘Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular’ başlığı altında sıralanan uyarılarda "Dini konulara girmeyin, Genelkurmay'ı eleştirmeyin, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşımlarınıza dikkat edin" gibi ifadeler yer aldı.

Gönderilen uyarı listesinde dikkat çeken maddeler şu şekilde:

DİNİ KONULARA GİRMEYİN

"-Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmesin.

-Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmasın.

-Türkiye’nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik birleştirici bir söylemde bulunulmasın.

PARTİ İÇİ KONULARI MEDYA ÖNÜNDE KONUŞMAYIN

-Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmasın. İlkemiz daima 'Kol kırılır yen içinde kalır' olmalı.

-Seçimde hırsızlık yapılacağı, seçim sonuçlarının baştan belli olduğu, bu gerekçelerle seçimlerin boykot edilmesi gibi söylemlere girilmesin. Seçmen umutsuzluğa itilmesin.

-Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilsin.

