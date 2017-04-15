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CHP referandum için ihbar hattı kurdu

CHP, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında yaşanabilecek sıkıntılara karşı "ihbar hattı" oluşturdu.

15.04.2017 - 17:08
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CHP referandum için ihbar hattı kurdu

KEMAL

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, halk oylaması hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

200 BİN GÖREVLİ VAR

Halk oylaması için İstanbul'da bin 890 binada 26 bin 249 sandık kurulacağı hatırlatılan açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığının yaklaşık 200 bin kişiyle sandık güvenliğini sağlayacağı kaydedildi.

WHATSAPP İHBAR HATTI

Açıklamada, CHP'nin her sandıkta yaklaşık üç kişiyi görevlendirdiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: "Sandık görevlilerinin yanı sıra yaşlı ve hastalar başta olmak üzere vatandaşların oy verme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olacak binlerce kişi görevlendirildi. İstanbul'da sandıkların kurulduğu bin 890 binada yaklaşık 3 bin avukatın görev yapması bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sandıklarda yaşanabilecek olası ihlallerle ilgili de İl Merkezinde bir kriz masası oluşturdu. 10 avukatın ve çok sayıda gönüllünün hazır bulunacağı kriz masası, vatandaşların sandıklarda karşılaştığı sorunlara müdahale edecek. İstanbullular, sandıklarda karşılaştıkları sorunlarla ilgili "0545 565 19 23" numaralı WhatsApp ihbar hattı ile "0212 245 00 25" numaralı destek hattını arayabilecek."

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