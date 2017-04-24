taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6086
EURO
3,9176
ALTIN
147,80
PETR
52,2100

CHP referandumun peşini bırakmıyor

Partisinin referandumla ilgili tavrını değerlendiren Gürsel Tekin, itiraz için uzaya kadar gidebileceklerine işaret etti.

24.04.2017 - 09:07
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP referandumun peşini bırakmıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya'da partisinin il teşkilatını ziyaret etti.

Gazetecilere gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumda yaşanan orantısız sürecin mimarlarından olduğunu belirtti.

"UZAYA KADAR GİTMEK İSTERİZ"

Referandumla ilgili itirazlarına devam edeceklerini ifade eden Tekin, “Bundan sonra ne olacak" sorusuna karşılık şöyle dedi: “Tabii biz sonuna kadar gerek ulusal düzeyde, gerek uluslararası düzeyde, milletimizin namusuna sahip çıkacağız. Rey namustur. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuç alınır mı alınmaz mı bilemeyiz tabi ama takdir edersiniz ki onuç alınması için hukuki her tür mücadeleyi yapacağız. Demokratik haklarımızın tamamını kullanacağız. Uzaya kadar gitmek isteriz.

"HAKLARIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Anayasa, babayasa, uluslararası bütün kuralları kullanacağız. Bundan öte nereye gideceğiz? Silahlı örgütümüz yok. Biz bütün haklarımızı hukuk çerçevesinde aramaya devam edeceğiz."

CHP referandumun peşini bırakmıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

134
Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

36
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

48
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

5
Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi

Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi

31
Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

1
Spice Girls geri dönüyor

Spice Girls geri dönüyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM