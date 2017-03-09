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CHP reklam aralarında referandum kampanyası yapacak

Halk oylamasında sosyal medyanın etkin kullanılması öngörülen CHP'de dijital platformdaki kullanıcılara yönelik detaylı analizler hazırlandı

09.03.2017 - 12:29
  1. Haberler
  2. Politika

CHP reklam aralarında referandum kampanyası yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, yaptığı açıklamada, parti olarak sosyal medya kullanımına önem verdiklerini ve halk oylaması sürecinde de etkin şekilde kullanacaklarını söyledi.

KENDİ KANALLARINDA VE SOSYAL MEDYADA YOĞUN KAMPANYA

Partinin diline uygun şekilde, kendi resmi kanalları üzerinden bir kampanya hedeflediklerini aktaran Aksünger, kendileri dışında bütün duyarlı kesimler tarafından da sosyal medya üzerinde yoğun bir "hayır" kampanyası yürütüldüğünü anlattı.

ÇATIŞMA VE KAMPLAŞMAKTAN UZAK DURACAKLARINI VURGULADI

Kullanılan dilin önemine vurgu yapan Aksünger, çatışma ve kamplaşmadan uzak duracaklarını vurguladı. Aksünger, "Toplumun huzur konusunda büyük bir sıkıntısı var. Ciddi bir kamplaşma ve huzursuzluk var herkeste. Biz bu huzursuzluğu bir nesneyle tetikleyecek hiçbir şey yapılmasını istemiyoruz" dedi.

"YENİ BİR ANAYASA YAPILMADIĞINI VURGULAYACAĞIZ"

Erdal Aksünger, sosyal medyanın etkin kullanımı için parti olarak detaylı kullanıcı analizleri yaptıklarını anlattı. "Kimlerin sosyal medyada olduğu ve neler izledikleri, ne zaman izledikleri, bütün grafikler elimizde mevcut." diyen Aksünger, sosyal medya kampanyalarında daha çok "yeni bir anayasa yapılmadığını" vurgulayacaklarını söyledi.

Aksünger, "Bu değişikliğin her maddesiyle ilgili genel merkezin resmi hesaplarından bilgilendirmeye çalışacağız. Ama burada hiciv kullanmak bence çok hoş değil. Türkiye bundan uzaklaştı. Siyaset hicve hiçbir tahammül göstermiyor." şeklinde konuştu.

CHP reklam aralarında referandum kampanyası yapacak

Yaptıkları araştırmalarda sosyal medyanın, kullanıcılarda çoğu zaman bıkkınlığa yol açtığını saptadıklarını belirten Aksünger, "Bakıyoruz insanlar belli videoları 20-25 saniyenin dışında izlemiyorlar. Bunu da gözönünde bulundurarak kampanya yürüteceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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