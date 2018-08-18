CHP Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinin önünü açtırdı

İstanbul Sarayburnu'nda bulunan 3 Ekim 1926'da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ilk Atatürk anıtı 2004 yılından beri metal perdelerle çevriliydi.

MARMARAY PROJESİ'NDE ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇEVRESİ KAPATILDI

2004'te temeli atılan Marmaray Projesi ile birlikte Sarayburnu'nda platformda çalışacak işçiler için yatakhaneler yapılmış, malzemeler depolanmış ve vinçler kurulmuştu. Bu nedenle heykelin zarar görmemesi için çevresi kapatıldı.

CHP'LİLER HEYKEL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Projenin 29 Ekim 2013'te tamamlanmasına ve hizmete girmesine rağmen Atatürk anıtının çevresinin hala metal perdelerle kapalı olması nedeniyle CHP'liler harekete geçti.

CHP'lilerin girişimleriyle Atatürk heykelinin çevresinde belediye tarafından çalışmalar başlatıldı.