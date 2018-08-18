taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

CHP Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinin önünü açtırdı

Marmaray projesinin yapıldığı dönemde zarar görmemesi için çevresi metal levhalarla kapatılan Atatürk heykeli CHP'lilerin girişimleriyle bakıma giriyor.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 15:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinin önünü açtırdı

İstanbul Sarayburnu'nda bulunan 3 Ekim 1926'da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ilk Atatürk anıtı 2004 yılından beri metal perdelerle çevriliydi.

CHP Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinin önünü açtırdı

MARMARAY PROJESİ'NDE ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇEVRESİ KAPATILDI

2004'te temeli atılan Marmaray Projesi ile birlikte Sarayburnu'nda platformda çalışacak işçiler için yatakhaneler yapılmış, malzemeler depolanmış ve vinçler kurulmuştu. Bu nedenle heykelin zarar görmemesi için çevresi kapatıldı.

CHP Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinin önünü açtırdı

CHP'LİLER HEYKEL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Projenin 29 Ekim 2013'te tamamlanmasına ve hizmete girmesine rağmen Atatürk anıtının çevresinin hala metal perdelerle kapalı olması nedeniyle CHP'liler harekete geçti.

CHP'lilerin girişimleriyle Atatürk heykelinin çevresinde belediye tarafından çalışmalar başlatıldı.

CHP Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinin önünü açtırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

0
Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yardım kararı

Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yardım kararı

301
FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu

147
New York Times PKK'lı teröristi kahraman yaptı

New York Times PKK'lı teröristi kahraman yaptı

168
Trump, şirketlerin bilançolarını durdurmayı planlıyor

Trump, şirketlerin bilançolarını durdurmayı planlıyor

26
İngiliz yatırımcılar Türkiye'de emlak avına çıktı

İngiliz yatırımcılar Türkiye'de emlak avına çıktı

213
AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli oldu

AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli oldu

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM