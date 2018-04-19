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CHP, seçim stratejisi için toplandı

Kemal Kılıçdaroğlu, Hayati Yazıcı'nın bir kişi hem cumhurbaşkanlığına hem de milletvekilliğine aday olamayacak açıklamalarının ardından kurmaylarını strateji için topladı.

Detay Haber | 19.04.2018 - 18:50..
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CHP, seçim stratejisi için toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim kararı aldıklarını açıkladıktan sonra siyaset gündemi hareketli saatler yaşıyor.

UYUM YASALARININ DETAYLARI BELLİ OLDU

AK Parti Genel Merkezi'nde toplantı yapan vekiller Cumhurbaşkanlığı sistemi ve erken seçimle ilgili uyum yasalarını görüştü. Bu toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklama yaptı.

Yazıcı, bir kişinin kaç farklı aday olabileceği hakkında ise: "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil." açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU ACİL TOPLANTIYA GİRDİ

Hayati Yazıcı'nın bu açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim stretejisiyle ilgili kurmaylarıyla bir araya geldi.

Anlaşılan o ki: Kılıçdaroğlu'nun önünde iki yol var; ya cumhurbaşkanı adayı olacak, ya da milletvekili adayı olacak ama birini kaybettiğinde diğerini kazanamayacak.

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